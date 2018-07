Le Var en proie aux flammes : "Les deux incendies sont toujours actifs"

publié le 25/07/2017 à 13:45

Le Sud-Est est confronté depuis hier, lundi 24 juillet, à plusieurs incendies importants, notamment dans le Vaucluse et le Var. Dans ce dernier département, deux foyers sont particulièrement virulents. "Les deux incendies dont nous parlons, celui de Ramatuelle et celui d'Artigues sont toujours actifs et il serait présomptueux de dire qu'ils sont en voie d'être maîtrisés", assure Jean-Luc Videlaine, préfet du Var. Il précise néanmoins qu'il y a un contrôle de la situation par les sapeurs-pompiers à terre et grâce aux moyens aériens. La France a demandé à l'Union européenne ce matin deux Canadairs supplémentaires en soutien.



"Sur l'incendie proche de Saint-Tropez, il y a en ce moment en action deux avions Canadairs. Sur l'autre, il y a deux hélicoptères bombardiers d'eau. On ne peut pas focaliser tous les moyens sur les incendies, il y a aussi un système qui vise à guetter et stopper les incendies au moment où ils naissent. La gravité indiscutable de la situation est que nous pouvons avoir à tout moment, aux vues du dessèchement de la végétation, de multiples départs dispersés sur tout le territoire", prévient le préfet. Quant aux recommandations à l'égard des habitants de la région, Jean-Luc Videlaine assure qu'"on sait que 90% des origines de feu sont d'origine humaine. Il ne s'agit pas toujours de pyromanes, mais bien souvent de gens négligeant les mégots, les barbecues". L'appel à la vigilance et la prudence est donc de mise.