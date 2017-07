publié le 25/07/2017 à 07:41

Les alertes publiées dimanche étaient justifiées, plus de 2.000 hectares sont partis en fumée lundi dans le Sud-Est de la France et en Corse. Les Canadairs vont reprendre leurs rondes ce mardi 25 juillet au matin. Quatre départements ont été touchés, parmi lesquels le Vaucluse. Un foyer s'est déclaré dans le massif du Lubéron, près du village de la Bastidonne. Une centaine d'habitations a dû être évacuée sur la commune de Mirabeau.



Autre incendie hier dans le Var, près de Saint-Tropez. 400 hectares ont été détruits et le feu n'est toujours pas stabilisé par les pompiers à l'heure actuelle. Deux villas ont été touchées, trois pompiers blessés dont un plus sérieusement. Dans le même temps à Carros, dans les Alpes-Maritimes, le feu a embrasé une maison, trois voitures ainsi qu'un garage. Un pompier a été légèrement blessé et des habitants ont dû être évacués. Les secours font face à un incendie qui s'est déclenché tardivement et renforcé par les conditions météorologiques jugées "déplorables".

À écouter également dans ce journal :

- Ils étaient la principale cause des affrontements entre Palestiniens et Israéliens. Les portiques ne seront plus utilisés à l'entrée de l'Esplanade des Mosquées. C'est une décision du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le cabinet de sécurité israélien a accepté de les remplacer par une inspection de sécurité basée sur des technologies avancées et sur d'autres moyens.

- Alors que beaucoup de critiques ont fusé après la baisse annoncée des aides au logement, une voix dissonante fait réagir ce mardi matin. Il s'agit de celle de la députée La République en Marche Claire O'Petit. La diminution de cinq euros par mois n'est pas tellement significative selon elle, au point de déclencher une telle vague de critiques. "Cinq euros, c'est beaucoup mais c'est ou ça, ou on augmente les impôts. (...) Si à 18 ans vous commencez à pleure parce qu'on vous enlève cinq euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?", a déclaré la députée Claire O'Petit hier dans les couloirs de l'Assemblée.



- Encore une semaine de sursis pour GM&S Industry. Le tribunal de commerce de Poitiers a accordé lundi un nouveau délai et devrait statuer le 31 juillet sur la seule offre de reprise, qui conserverait 120 des 277 emplois. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a appelé hier les salariés de l'équipementier creusois à "considérer favorablement" la proposition du repreneur, GMD, dont le patron devrait se rendre à La Souterraine dans la semaine pour présenter son projet.



- L'État est prêt à transiger avec Google après l'annulation de son redressement fiscal. Le ministre des comptes publics a réitéré l'intention de l'État de faire appel de la décision du tribunal administratif. "C'est aussi une question de principe", selon Gérald Darmanin, qui estime qu'un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Rappelons que le géant américain a échappé pour l'instant à un redressement de 1,1 milliard d'euros.



- Il a également été question de gros sous hier, lundi, à l'Elysée, où Emmanuel Macron a reçu le chanteur Bono. Le président de la République a promis de porter l'aide au développement "à 0,55% du PIB en 2022", à la satisfaction visible du leader de U2.



- Depuis vendredi soir, la centrale de Fessenheim ne produit plus d'électricité. Un arrêt dont certains espèrent qu'il sera définitif. On se souvient que Nicolas Hulot a déclaré récemment sur RTL qu'il envisageait la fermeture de 17 réacteurs d'ici 2025. Mais la plus vieille centrale encore en activité en France n'a pas livré ses derniers mégawatts.



- Un mot de football. Benjamin Mendy est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire. Le défenseur monégasque a signé pour 57,5 millions d'euros à Manchester City. Il n'aura passé qu'une saison en Principauté après avoir été transféré de Marseille pour 15 millions d'euros.