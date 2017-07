publié le 25/07/2017 à 13:13

Au lendemain d'une journée noire sur le front des incendies, dans le Sud-Est, où plus de 3.000 hectares ont été ravagés, la situation reste ce mardi 25 juillet très préoccupante. Des moyens considérables sont pourtant mis en œuvre. 19 avions, dont plusieurs gros porteurs bombardiers d'eau, ainsi qu'un millier d'hommes en renfort, ont été mobilisés pour venir à bout des flammes sur les différents foyers. Il s'agit de Carros, dans les Alpes-Maritimes, de Saint-Maximin et de Croix-Valmer dans le Var et de Mirabeau dans le Vaucluse. C'est l'incendie de La Croix-Valmer, dans le Var, qui pose le plus de difficultés en ce moment. Plus de 400 hectares ont brûlé. Le feu est très virulent et difficile à maîtriser notamment à cause du vent. Six pompiers ont été blessés.



Dans le Vaucluse près de Mirabeau, autre grand incendie déclenché hier, 800 hectares ont été dévastés. Le feu est désormais en passe d'être maîtrisé. En Haute-Corse, ce sont 1.500 hectares qui sont partis en fumée. Là aussi, les pompiers sont en train de prendre le contrôle des flammes. Des pompiers épaulés par des policiers, quinze d'entre eux dont des CRS ont été intoxiqués.

À écouter également dans ce journal :

- Les critiques continuent de fuser après l'annonce d'un coup de rabot de cinq euros par mois pour tous les bénéficiaires des APL, les Aides Personnalisées au Logement. L'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe des centaines de bailleurs sociaux, parle d'une mesure injuste qui pénalisera six millions de nos concitoyens les plus modestes. Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, en charge de ce dossier des APL, était l'invité de RTL ce matin. Il a exclu un retour en arrière pour cette année mais il ne s'est pas engagé pour la suite.

- À l'Assemblée, les députés poursuivent l'examen du texte baptisé "Confiance dans la vie publique", texte de moralisation de la vie politique. Sur la question du casier judiciaire vierge pour les parlementaires qui avaient été promis par le candidat Macron, le gouvernement a préféré renoncer face au risque d'inconstitutionnalité. Les députés ont voté un amendement qui prévoit une peine obligatoire d'inéligibilité en cas de manquement à la probité. Plusieurs élus, à droite comme à gauche, dénoncent une reculade sur un engagement ferme du président.



- Les époux Balkany devraient être jugés en correctionnelle. Le parquet national financier a en effet demander leur renvoi devant un tribunal, dans le cadre de l'enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Perret et de sa famille. Le couple et l'un de leurs enfants, devraient donc être jugés pour fraude fiscale aggravée. Patrick Balkany serait également jugé pour corruption passive et prise illégale d'intérêt.



- Au Proche-Orient, Israël a décidé de retirer les détecteurs de métaux de l'esplanade des Mosquées. Un choix fait après une intense mobilisation diplomatique face aux risques de débordements. Pour autant, les autorités musulmanes ont décidé de maintenir le boycott de ce lieu saint de l'Islam.



- Le taux de mortalité des cyclistes a augmenté de 23% sur un an. C'est évidemment lié à la très forte progression du nombre des vélos dans nos villes, qu'ils soient en libre-service ou non. Mais les cyclistes eux-mêmes prennent des risques. Savoir rouler en ville, ce n'est pas seulement savoir pédaler, on peut même apprendre à faire du vélo à tout âge. Il existe pour cela des vélos-écoles.



- Un comprimé pour se protéger du sida. C'est une avancée spectaculaire qui a été présentée hier alors que se tient à Paris le congrès mondial sur cette maladie qui connaît 6.000 nouveaux cas chaque année en France. C'est d'ailleurs une étude française qui démontre l'efficacité d'une molécule : le Truvada, déjà utilisé en traitement continu.



- Neymar au PSG, c'est un feuilleton qui risque de nous accompagner tout l'été. On ne va donc pas vous faire de révélation dans l'immédiat. Ce qui est certain, c'est que la star brésilienne fait l'objet d'une incroyable lutte d'influences de tous côtés. Cette opération financière monstrueuse, mise en place depuis plusieurs semaines, trouve sa source dans la volonté du joueur de gagner le Ballon d’Or rapidement, tout comme la Ligue des champions. Rien n'est confirmé pour l'instant.