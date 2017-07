publié le 24/07/2017 à 15:43

Un violent incendie s'est abattu sur le massif du Luberon (Vaucluse). 400 hectares de forêt sont actuellement parcourus par le feu, ont indiqué les pompiers. Le feu s'est déclaré en fin de matinée, lundi 24 juillet, attisé par un fort Mistral.



Le foyer se situe à proximité du village de la Bastidonne, au sud du département de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Dans l'après-midi, il progressait vers le sud-est en direction des rives de la Durance.



250 pompiers sont mobilisés pour circonscrire l'incendie. Cinq Canadair sont également sur place, ont rajouté les soldats du feu. Aucune habitation n'est heureusement menacée par les flammes.



Selon les informations de La Marseillaise, la ligne ferroviaire entre Briançon (Hautes-Alpes) et Marseille (Bouches-du-Rhône) a dû être interrompue entre les communes de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) et Meyrargues (Bouches-du-Rhône), pour des raisons de sécurité. L'A51 et la RD 973 sont également coupées à la circulation, dans les deux sens. Plus de 200 hectares de végétation ont été détruits.

Le Vaucluse était placé en "risque très sévère" d'incendie, ce qui avait entraîné une interdiction d'accès aux massifs des Monts de Vaucluse, du Luberon et de Basse-Durance, à partir de la mi-journée.

Le Var et les Bouches-du-Rhône en risque incendie

Dans les départements voisins du Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône, le risque d'incendie est également élevé, ce lundi 24 juillet. Une semaine auparavant, lundi 17 juillet, un incendie avait déjà détruit 200 hectares de maquis près de Bonifacio, en Corse-du-Sud.