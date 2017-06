publié le 22/06/2017 à 08:35

Située au pied de l'Arche de la Défense, la U Arena est le futur stade du Racing 92, le club de rugby à XV du Top 14, champion de France en 2016.



Cet espace dont la surface dépasse les 55 000 mètres carrées est aussi une salle de spectacle totalement flexible. Grâce à une jauge variable qui permet d'élargir ou de rétrécir la salle,la U Arena peut contenir un maximum de 20.000 jusqu'à 38.500 spectateurs soit le double de l'AccordHotels Arena. En mode stade de rugby la salle peut contenir entre 15.000 et 30.000 spectateurs.



Le stade contiendra aussi un multi écran géant de 1400 mètres carrés avec une surface de projection possible de 4000 mètres carrés et un système de projection en haute définition. Le sol sera couvert d'une pelouse en synthétique pour les matchs de rugby et sera transformable pour la salle de concert. À terme, des plaques de projection pourraient être installées pour créer un mapping au sol (projection d'effets visuels sur le sol). La façade du bâtiment est recouverte de plus 500 écailles géantes lumineuses qui, grâce à des réglettes LED, peuvent changer de couleur en fonction des événements. La toiture sera quant à elle fixe.

La salle, dont le maître d'ouvrage est Racing Arena, propose aussi 8 salons d'une capacité d'environ 180 personnes et 95 loges qui seront réservé pour une durée de 1 à 3 ans. Une dizaine de buvettes par niveau seront aussi disponibles tout autour de la salle.



Pour le moment la salle prévoit d'accueillir une quarantaine d’événements par année. Seize matchs de rugby sont prévus à partir de novembre 2017 mais aussi un concert de la tournée musicale star 80 et le Supercross de Paris. La salle a aussi déposé un dossier pour participer au JO de 2024 dans la catégorie gymnastique.



Ce sont lesRolling Stones qui vont inaugurer la U Arena le 19 octobre 2017 avec trois dates de concert. Le groupe de rock ne s'est pas produit en France depuis juin 2014.