publié le 16/09/2017 à 02:30

Des dizaines de flammes géantes tutoient le ciel. Un point d'interrogation transperce la nuit en fond de scène. Et les Insus enclenchent la première. Deux heures de sprint débutent, un voyage dans le temps où les chansons ont pris moins de rides que les rockeurs. Jean-Louis Aubert jette son écharpe et étreint Louis Bertignac, son "ami", son "frère" qu'il est "si content de retrouver".



Le Stade de France semble un poil surdimensionné pour les ex-Téléphone mais leur complicité et leur plaisir de jouer sont si communicatifs font qu'on se laisse embarquer. Jean-Louis Aubert, les yeux brillants, s'installe au piano. De la pelouse aux gradins, on danse.

31 ans après s'être dit adieu, fâchés, les Insus se sont dit au revoir de la plus belle des manières. "Ils nous ont donné de la joie. Ils se sont éclatés et nous aussi !", confie une spectatrice à la fin de ce show, si attendu par les fans du groupe. Ces derniers pourront applaudir les Insus lors d'un deuxième Stade de France, ce samedi 16 septembre.

Vous étiez magnifiques !! Merci à tous pour cette soirée extraordinaire !!¿¿¿¿ À demain pour les autres !!!#LesInsus #DernierAppel pic.twitter.com/UeIKeOKaDN — Les Insus (@LesInsus) 15 septembre 2017