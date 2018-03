Rihanna fait vibrer le Stade de France avec son Anti World Tour

publié le 31/07/2016 à 02:12

"Heu, elle n'a pas de montre Rihanna ?" C'est ce qu'on a pu entendre pendant une heure le 30 juillet au Stade de France, pour la dernière date française du Anti World Tour de Rihanna. Alors, le public se motive comme il peut : avec Pokémon Go, malgré "l'interdiction" de la star et des olas qui réchauffent l'ambiance. Mais, une fois la Barbadienne sur scène, on lui pardonne amplement son retard. Pendant 1H30, elle n'a pas arrêté de danser et chanter ses plus grands tubes comme Umbrella, ainsi que ses nouveaux (Work), avec une scénographie inédite.



Et c'est d'ailleurs en honneur de ses fans que Rihanna a commencé son show. Elle a tout simplement traversé la foule, vêtue d'un immense manteau blanc en entonnant Stay, l'un des succès de 2015. Une chanson puissante, qui a pu montrer son talent en live. La foule est en délire, mais la jeune femme monte sans encombre sur sa première scène, située dans la fosse. Ce petit chaperon blanc est ému à la fin de cette première chanson, face aux applaudissements du Stade de France. Il faudra quand même patienter bien 40 minutes avant d'avoir droit à un spectacle bien rythmé, mais c'est là l'un des secrets de Rihanna. Un début doux, pour une montée en puissance.



Un spectacle crescendo

Rihanna poursuit son concert en se déhanchant sur un pont suspendu, au-dessus de ses fans, qui lui permet de rejoindre la scène centrale. Habile mise en scène. Certains ont pu profiter d'une vue imprenable sur le fessier de la chanteuse en short beige (entre-temps elle a enlevé son manteau), qui ne manque pas de sourire et d'envoyer des bisous au public. "Allez les gars on y va !", crie l'ancienne protégée de Jay-Z sur Love the way you lie, pulsé par le batteur de la chanteuse.

C'est un vrai plaisir d'entendre pour la première fois ou de (re)découvrir les premiers titres de l'artiste en live. Au Stade de France qui plus est. De B**tch Better Have My Money à Umbrella, sans oublier Run this town, on entend tout. Il y a aussi bien sûr ses nouveautés comme Kiss it better ou Work. Des titres de plus en plus pop, dynamisés par une troupe de danseurs aux acrobaties incroyables. Le tout avec une scénographie qui en jette : changement de décors, couleurs chaudes, jeux d'ombres et de lumières...



Entre-temps, Rihanna prend le temps de changer de tenues. On retient une combinaison à paillettes très sexy et un ensemble camel XXL. La mise en scène n'est pas en reste avec l'évolution de l'éclairage blanc du début pour des couleurs beaucoup plus pop (et une pluie de mousse) sur la fin. Brillant et très entraînant. Le tout avec une Rihanna qui charme son public. "Merci à tous d'être là ce soir. Merci d'être là pour votre "girl". Je n'en reviens pas que vous ayez acheté Anti, c'est nul non ?", demande un moment la chanteuse avec un sourire dont elle a le secret.



Un hommage aux victimes des attentats de Paris

La scène de Rihanna en hommage aux Français Crédit : Capucine Trollion

C'est le moment le plus fort du concert. "Je sais que vous avez beaucoup souffert ces derniers temps. Et cela a commencé dans ce Stade. Il faut donc allumer ce stade et envoyer tout votre amour à Paris", explique Rihanna, émue. La scène se pare alors des couleurs du drapeau français et dans les tribunes, les portables illuminent les gradins, sur Diamonds, l'un des plus gros succès de la chanteuse. Un hommage qui donne des frissons. Rihanna a d'ailleurs été une des premières stars à réagir après l'attentat de Nice, il y 15 jours.



La lumière revient peu à peu après cette chanson et on continue d'être absorbé par la mise en scène. Rihanna transforme alors le Stade en piste de danse géante, avec des sons électros portés par sa voix. Mais, il est déjà 23h30 et la star salue son public. "Paris, vous êtes le meilleur public qui soit", précise la Barbadienne. La star ne reviendra pas malgré le tonnerre d'applaudissements. Cependant, elle a réussi un spectacle qui nous a fait oublier son retard sans voler la couronne de Beyoncé, une semaine après le passage de la Queen Bey au Stade.