Top 14 : Clermont, champion de France, conjure le sort

publié le 04/06/2017 à 22:50

Près de trois semaines après sa défaite en finale de Coupe d'Europe, l'ASM Clermont Auvergne s'est imposé, ce dimanche 4 juin 2017, en finale de Top 14 face au RC Toulon. Au Stade de France les Auvergnats sont donc désignés champions de France de rugby, saison 2016-2017. Ce match (22-16) ne leur a jamais échappé. Le Bouclier de Brennus est mérité



Les Clermontois ont frappé les premiers, marquant deux pénalités de Morgan Parra (5e et 13e minute de jeu) et un essai par Alivereti Raka (10e), avant que les Toulonnais ne reviennent dans le match par une pénalité d'Anthony Belleau (31e) et un essai de Josua Tuisova (37e). Parra a, en fin de première période, ajouté trois nouveaux points (40e+2). Le score était de 16-10 en faveur des Jaunards La seconde période s'est limité aux pénalités et autres coups de pied, mais sans jamais échappé au vainqueur final.

Ce titre de champion de France est le deuxième conquis par l'ASM après celui de 2010. Elle avait échoué en finale 1994, 1999, 2001, 2007, 2008, 2009 et 2015. Elle succède au Racing 92. Toulon, de son côté, vient de jouer sa cinquième finale en six ans. Elle n'en a remporté qu'une seule, en 2014.