publié le 24/10/2018 à 10:54

Bonjour Tristesse ! Quand tu constates que la jeunesse préfère son portable, à la fesse... C'est que notre civilisation a quand même beaucoup perdu. En même temps, pour une fois qu'on peut se réjouir, nous qui avons très légèrement dépassé la trentaine, d'avoir pris un sévère coup de vieux ! Ne boudons pas notre plaisir.



Sauf que, quand on creuse un peu ce sondage, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Car ce n'est pas tant que les jeunes renoncent au sexe, mais que pour eux, le sexe passe par le portable. Permettez-moi d'être plus explicite : près de 30% d'entre eux expliquent avoir envoyé des "pelfies", un mot que j'ai découvert à cette occasion et qui signifie "selfie" mais pas de votre visage.

On notera sur l’épineuse question du pelfie, le même petit hiatus numérique que sur les données concernant l’infidélité : il y a toujours beaucoup moins de personnes qui déclarent envoyer des photos grivoises, que de personnes qui, effectivement, en reçoivent. Un vortex technologique sans doute...

Attention aux dangers des "pelfies"

Permettez-moi donc de mettre en garde les jeunes : il y a eu un nombre considérable de drames où des ados ont vu leurs photos intimes divulguées sur les réseaux sociaux et ce, sans leur consentement. Et le pire, c'est qu'ils en sont parfaitement conscients : 9 jeunes sur 10 reconnaissent que c'est dangereux... Mais le font quand même.



Et le reste du temps, ils traquent leurs conquêtes sur les réseaux sociaux... Alors que nous, appelons-nous pudiquement les post-trentenaires, on sait que c'est le truc à ne surtout pas faire si on ne veut pas sombrer dans un masochisme de mauvais aloi.



Du coup, j'avais envie de donner un conseil de vieux con, aux jeunes qui ne le sont pas moins : moins de sextos, plus de sexe, moins de photos, plus de fesse. C'est comme ça.