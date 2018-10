publié le 18/10/2018 à 10:48

Permettez-moi d’être un peu solennelle et pardonnez mon émotion, mais j'ai choisi notre antenne pour vous annoncer qu’après mûre réflexion j'ai décidé de refuser le poste de ministre de l'écologie. Non je plaisante ! On ne me l'a jamais proposé, rapport à ma raideur coté huile de palme et OGM.



C'est dommage parce que mon tweet de refus était prêt, comme mon allocution sur votre antenne. Je m'entends déjà vous dire "je sais, la tragédie écologique est l'urgence climatique à laquelle notre planète doit faire face, nonobstant et après avoir échangé moult messages nocturnes avec le président de la République".

Parce que tout le monde, de Patrick Sébastien à Philippe de Villiers en passant par Geneviève de Fontenay, échangent de nuit avec Macron. Tout le monde sauf moi ! Mais ne nous égarons pas et reprenons mon émouvante allocution.

"Le président et moi-même sommes arrivés à la conclusion que devenir ministre nuirait gravement à ma liberté de ton et que je seraisplus utile à la matinale de RTL."



Si cette scénarisation du refus d'entrer au gouvernement a toujours existé, je n'ai pas souvenir qu'aujourd'hui, il était de bon ton de refuser de servir son pays, que c'était même un marqueur qui signait le mec bien. Du coup quitte à la jouer "vieux jeu", moi je trouve que ce n'est pas absurde que des gens de conviction entrent au gouvernement quitte à démissionner plus tard avec panache si possible sur notre antenne.



On est prêt à recueillir tout moment de grâce avec un ministre d'État démissionnaire. RTL c'est comme ça !