Dans cette interview, monsieur le ministre de l'Éducation (le chouchou du Président donc) a dit un truc qui m'a laissée comme deux ronds de flan. Vous savez, vous, pourquoi le jeune homme a braqué sa professeur ? Alors, je vois venir, ce n'est pas du tout pour cette obscure raison d'absence au lycée.



Non, Jean-Michel Blanquer, lui, a trouvé la vraie motivation du jeune. S'il a braqué sa prof, c'est pour pouvoir être filmé parce qu'il voulait faire le mariole sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout parce qu'il a perdu le sens de la réalité, du respect et de la discipline. Non ! En fait, c'est de la faute du portable qui a pris le contrôle de son esprit.

Du coup, c'est qui le vrai coupable à votre avis ? Parce qu'on ne pas peut pas décemment incriminer le seul portable ? Ben le proviseur pardi ! Forcément, parce que si le proviseur s'était saisi de la loi Blanquer qui interdit le portable au collège, pour l'interdire aussi dans son lycée, eh bien tout ceci ne serait jamais arrivé.

Les coupables, c'est le portable et donc le proviseur qui l’autorise. CQFD.

Le problème pris à l'envers ?

Eh oui, tout ceci n'a aucun sens. Vous vous en rendez compte ? C'est même l'explication la plus tirée par les cheveux qu'il m'ait été donnée d'entendre. Comme quoi, même quand on est le meilleur de la Start-Up Nation, on peut dire des bêtises plus grosses encore qu'un téléphone de dernière génération...



Parce que, quand même, fallait oser l'explication : les jeunes aiment se filmer, pour se filmer faut un portable. Du coup, sans portable, pas de braquage. Aussi, monsieur le ministre, permettez-moi ce matin de vous délivrer un "E-". Et vous serez prié, s'il vous plaît, de revoir votre copie. C'est comme ça.