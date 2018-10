"Criez, pestez, éructez" demande Isabelle Saporta

publié le 19/10/2018 à 11:12

J'aimerais savoir pourquoi ? Pourquoi vous ne me hurlez pas dessus, pourquoi vous ne m'insultez jamais ? Vous n'aimez pas ce que je fais, c'est ça ? Et bien dites-le ! Criez, pestez, éructez, parce que c'est ça le nouveau management.



C'en est fini de la bienveillance, terminé l'écoute cordiale et le respect de son employé. Aujourd'hui, "c'est celui qui gueule qui aime". C'est en tout cas ce que nous explique le grand patron, Marc Simoncini, qui plaide pour la réintroduction de la bonne vieille engueulade, seule capable de ressouder une équipe.

D'après vous, il serait plus aisé de hurler quand on est au sommet de la hiérarchie comme Marc Simoncini ? Et au contraire un peu plus risqué quand on est simple employé ? Trêve de plaisanteries ! Que le monde merveilleux du management et de la bienveillance soit bien souvent une billevesée, je l'entends et nous l'avons bien souvent dénoncé.

Mais de là à réhabiliter le cri primal comme ciment d'une équipe, je ne suis pas certaine que l'on gagne au change. C'est comme ça.