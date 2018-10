publié le 21/10/2018 à 09:09

La grand-messe de l'alimentaire ouvre ce dimanche 21 octobre à Villepinte, au nord de Paris. Le Salon International de l'alimentation (SIAL) accueille quelque 7.200 exposants venus de 119 pays et redessine les frontières de la planète alimentaire. "Ce salon qui a plus d'une cinquantaine d'années est vraiment le laboratoire de l'alimentaire mondial", explique Nicolas Trentesaux, directeur de ce salon professionnel, au micro de RTL ce dimanche 21 octobre.



Le consommateur impose aujourd'hui "du goût, du vrai, du sens", une trilogie que détaille Nicolas Trentesaux. "Du goût, parce qu'on veut toujours se faire plaisir (...). Il faut aussi du vrai. Le consommateur est de plus en plus acteur de sa consommation, il veut savoir ce qu'il mange. (...) Et le sens, parce que le consommateur est de plus en plus conscient de l'impact de sa consommation sur l'environnement et sur la société et donc il est aussi de plus en plus exigeant vis-à-vis des entreprises."

Le SIAL s'attarde en grande partie sur ce que l'on va manger demain. Va-t-on vers plus de végétal, de plantes, de légumineuses, de graines en tous genres ? Quelles sont les dernières innovations ? Le Salon permet notamment aux professionnels de découvrir la tablette de légumes, comme si c'était du chocolat. Bientôt dans vos assiettes.