En Chine, la canicule a un triste effet sur les poules

Une vague de chaleur s'abat sur la Chine depuis quelques semaines. Les températures montent jusqu'à 40 degrés, dans l'ouest et le sud du pays. Ces vagues de chaleur sont plus intenses, à cause du réchauffement climatique, qui a déjà des conséquences sur l'économie.

Dans la ville de Hefei, les agriculteurs constatent une baisse de la production des œufs, due à la chaleur selon le quotidien Jianghuai Morning News. Avec plus de 38 °C pendant 14 jours d'affilés, les producteurs sont obligés d'installer des climatiseurs pour leurs poules exténuées. Les poules pondent moins qu'à l'accoutumée selon les médias locaux. Une étude du ministère américain de l'Agriculture démontre, que des températures extrêmes prolongées nuisent à la productivité, pour des produits d'origines animales, comme les œufs et le lait.

La production, plus faible, a augmenté le prix des œufs de 30 % à Hefei, située à 900 km au sud de Pékin. De semblables hausses de prix ont été relevées, dans plusieurs autres provinces de la Chine. Plusieurs métropoles ont émis ce lundi 15 août, des alertes rouge canicule.

En raison de la canicule qui perdure, des millions de Chinois sont appelés à rester chez eux, et cesser toute activité à l'extérieur. Par ailleurs, de nombreuses provinces rationnent l'électricité pour les professionnels. Des éclairages publics sont éteints. Les cours d'eau sont trop faibles, pour les barrages hydroélectriques, qui n'arrivent pas à assurer toutes les demandes.

