Le réalisateur George Lucas investit dans un domaine viticole dans le Var

RTL s'est rendu au cœur du domaine viticole Château Margüi, où George Lucas, créateur de Star Wars et d'Indiana Jones, a investi. Pourtant, aucune référence aux deux sagas, le seul petit clin d'œil, le nom de la société de George Lucas, qui a racheté le domaine, dont on retrouve le sigle sur les tonneaux et les bouteilles, comme l'explique Yann Jouët, directeur du domaine : "Le logo représente un ange qui marche sur le ciel, Skywalker. Ça fait partie de l'écriture du scénario de toute l'histoire qui en découle."

Yann Jouët salue tout l'investissement de George Lucas et ses associés. Les vins Château Margüi étaient connus avant, mais c'est un second souffle que le réalisateur américain, amateur de bons vins, a amené au domaine.

Le cadre est absolument magnifique. À l'horizon, la montagne de la Sainte-Victoire : "On est au cœur de la Provence verte. C'est méconnu encore aujourd'hui, dans l'arrière-pays varois, avec la deuxième plus grande forêt de France. C'est une image de la Provence un peu à part, et unique."

Et les vins ont aussi leur particularité : l'AOP Côteaux varois, en rouge, en blanc, et en rosé. Le maître mot, c'est la qualité, plus que la quantité. 50 % des bouteilles partent à l'export, dont 20 % aux États-Unis, qui est devenu le premier marché mondial pour les rosés de Provence.

Le domaine bénéficie à l'économie locale

Autre point positif de ce rachat : l'hébergement. Plusieurs petites villas ont été rénovées ou construites sur le domaine. Des villas destinées à être louées, loin de la frénésie de la Côte d'Azur. Néanmoins, il faut compter 140.000 euros la semaine.

Toute la région bénéficie de cet investissement, en premier les artisans, qui ont restructuré le domaine. Et puis le personnel, le chef Marco Casolla, installé à Toulon, est souvent invité au château : "C'est un domaine très discret, mais qui fait beaucoup travailler l'économie locale, donc beaucoup de villages autour."

La venue de George Lucas est un secret bien tenu, notamment par le directeur du domaine.

