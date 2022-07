Pourquoi Saint-Paul de Vence est un lieu adoré par les artistes sur la Côte d'Azur

Le sujet du jour. Depuis le milieu du 20ème siècle, Saint-Paul-de-Vence attire les plus grands artistes. Peintres, sculpteurs, acteurs, cinéastes, poètes… De nombreuses célébrités y sont passées jusqu’à s’y installer définitivement. Considérés comme l’un des plus bels endroits de France, ce village situé à une demi-heure d’Antibes est perché sur son promontoire et offre une vue exceptionnelle.

Marc Chagall a déclaré qu'à Saint-Paul de Vence se trouvait "la plus belle lumière qui soit". L'artiste a notamment participé à la fondation du nom du célèbre couple de marchands d'art, Aimé et Marguerite Maeght. Située à proximité du village, la fondation a fait connaître au monde, des artistes tels que Braque, Modigliani, Giacometti ou encore Miro…



Pourquoi en parle-t-on ? Comment le village est-il devenu le rendez-vous des artistes ? Comment la fondation est-elle née ? À quoi ressemblait le quotidien des artistes au sein de Saint-Paul de Vence ?

Le village de Saint-Paul-de-Vence, l’un des plus beaux villages de France Crédit : Etienne Baudu/RTL

Analyse. "Il se trouve que mon oncle Bernard avait une leucémie, et mes grands parents ont acheté des terrains à Saint-Paul pour que Bernard respire (…) Et malheureusement, Bernard est mort à 12 ans. Ça a été un drame pour toute la famille mais surtout pour les artistes, explique Isabelle Maeght, petite-fille d'Aimé et Marguerite. Ils ont été terriblement présents pour mes parents et grands-parents. Puis, Miro, Braque, Léger, ont dit 'faîtes quelque chose pour nous, les artistes, on en a assez d'exposer dans des lieux, des hôtels particuliers, un peu rococos, vieillots, on a envie d'un lieu moderne, comme notre peinture'. Et sur le terrain qu'avaient acheté mes grands-parents, il y avait une ruine. Ma grand-mère sentait qu'il y avait quelque chose d'assez spéciale sur cette ruine. On s'est rendu compte que c'était une chapelle, qui avait été emportée par un glissement de terrain, dédiée à Saint-Bernard. Donc ça a été un signe extrêmement fort (…) Tout cela a excité les artistes (…) Et chacun, avec ses moyens, a donné un petit coup de main à la fondation."





