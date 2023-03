"Il s'est mis à crier, puis il m'a dit : 'ouais, je vais retrouver mes copains !'" Mickaël raconte sur RTL, ému, la réaction de son fils Maël après avoir appris qu'il va pouvoir retourner dans son école. Ce dernier avait dû quitter son établissement pour échapper au harcèlement mené par un enfant de sa classe depuis trois ans. Une situation qui avait poussé Mickaël à lancer un appel à l'aide sur RTL mardi 28 février.

La famille de l'enfant mis en cause a finalement accepté mercredi 1er mars 2023 de changer l'élève d'école, ce qui a permis à Maël de retourner sereinement en cours. Une nouvelle communiquée par le rectorat de l'académie de Dijon mercredi 1er mars. "On ne s'attendait pas à ça, on a eu tellement de portes fermées" a réagi son père. Il décrit "une immense joie, de ma femme, de mes enfants. Sa sœur va retrouver son frère dans son école." "C'est indescriptible, c'est une immense joie. Sa sœur va retrouver son frère dans son école, donc tout le monde est content"."

Maël va donc pouvoir retourner à l'école le 6 mars prochain après plus de trois ans de calvaire. "Il me donnait des coups de pieds, des coups de poing, et même des coups de boule. Il m'insultait, me jetait des pierres, dans la classe, à la cantine ou dans la cour de récréation, mais la maîtresse, elle ne voyait rien", avait raconté l'enfant, à RTL.

Fin janvier, son père, Mickael Gauthier avait lancé un appel à l'aide sur RTL, estimant que les autorités ne font pas le nécessaire pour protéger les victimes de ce fléau qui touche un enfant sur dix.

Ce 1er mars 2023, les parents de l'enfant qui s'en prenait à Maël ont accepté de sortir leur fils de l'école au moins le temps de l'enquête. "Une proposition (supplémentaire) a été faite aux parents de l'élève mis en cause d'être scolarisé dans une autre école", a indiqué l'Académie de Dijon, dans un communiqué consulté par RTL.

