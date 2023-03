Harcèlement scolaire : une solution a été trouvée pour "garantir le retour du petit Maël à l'école"

C'est peut-être la fin de longues années de combat pour le jeune Maël et ses parents. Frappé, humilié et insulté pendant 3 ans par un enfant de sa classe, le garçon de 10 ans avait dû quitter l'établissement dans lequel il était scolarisé, car la loi ne prévoit pas d'éloigner le harceleur de sa victime en le faisant changer d'école par exemple. Une situation qui durait depuis 2021 et qui a provoqué des appels à l'aide des parents de Maël. Ce 1er mars 2023, une solution semble avoir été trouvée pour définitivement tourner la page.

"De nombreux échanges ont été entrepris par le rectorat et les services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire avec les familles, a fait savoir l'Académie de Dijon dans un communiqué consulté par RTL. Des propositions avaient été formulées aux deux familles pour garantir le retour du petit Maël à l'école (les protagonistes n'étaient plus en contact l'un avec l'autre, que ce soit en classe, lors des récréations ou à la pause méridienne ; un appui éducatif renforcé avait été mis en place au bénéfice du climat scolaire et pour le bien-être de tous les enfants), précise l'administration.

Invité de RTL, le mardi 28 février, son père, Mickaël, a lancé un appel à l'aide. "Il n'est toujours pas retourné à l'école, car on n'a toujours pas trouvé de solution adéquate. On nous répond à chaque fois que le problème est connu et suivi, mais ça en reste là. Les lois ne sont pas faites pour les ruraux. Quand on habite à la campagne, il n'y a pas deux écoles dans la ville et on ne peut pas déplacer l'enfant sans l'accord des parents", regrettait le père de famille. La solution qu'il appelait de ses vœux semble avoir été enfin trouvée.

"Une proposition supplémentaire a été faite aux parents de l'élève mis en cause d'être scolarisé dans une autre école, continue l'académie dans son communiqué. La famille a accepté cette proposition en attendant les résultats de l'enquête. Le rectorat de l'académie de Dijon et l'ensemble de ses personnels très mobilisés dans la lutte contre le harcèlement scolaire souhaitent que l'école des Bizots puisse retrouver un climat serein et que les deux élèves concernés puissent poursuivre leur scolarité dans des conditions apaisées."

Le père de Maël a fait savoir son soulagement à RTL, son fils va pouvoir retourner à l'école dès le 6 mars. "Pour moi, lundi, ce sera comme une rentrée scolaire", a-t-il confié. Il entend continuer son combat pour les autres enfants harcelés dans le milieu scolaire, a-t-il fait savoir.

