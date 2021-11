Le patron de la Fédération nationale des chasseurs veut proposer un "partenariat" aux élus locaux pour impliquer les fédérations départementales de chasseurs dans la sécurité des zones rurales. "Je pense qu’en matière de police de proximité, les fédérations départementales des chasseurs ont un rôle à jouer pour contribuer à la prévention et à la surveillance des territoires", avance Willy Schraen.

Dans un entretien publié ce dimanche 14 novembre dans le JDD, l'influent patron des chasseurs estime que ces derniers pourraient lutter contre "la délinquance rurale et environnementale" en dressant des "procès-verbaux" et en constatant des "flagrants délits".

Par exemple, les chasseurs pourraient "sous le contrôle de l’État et des maires, avoir des missions plus larges pour s’occuper des dépôts d’ordures illégaux, de la divagation des animaux domestiques, des problèmes liés à la présence de véhicules motorisés dans la forêt à des endroits sensibles, etc".

Une proposition qui ne plaît guère à Barbara Pompili, invitée ce 14 novembre sur le plateau du Grand Jury. "Il y a déjà une police de l’environnement qui existe et qui est exercée par diverses catégories de fonctionnaires assermentés. Ensuite, parmi les fédérations de chasseurs, il y a des salariés assermentés pour faire déjà un peu de police de chasse" a déclaré la ministre de la transition écologique.