La chronique de Laurent Gerra du mardi 11 janvier

La campagne de vaccination mise en place depuis quelques mois déplaît fortement à l'humoriste Jean-Marie Bigard. "Allez tous vous faire inoculer" lance-t-il d'entrée avant d'attaquer Emmanuel Macron pour plagiat. "Maintenant, il dit des gros mots comme 'emmerder'. Les gros mots bien vulgaires, c’est moi ! Bite, couille, nichon, merde, j’ai tout déposé à l’INPI ! Si ça continue comme ça, tu vas voir que pendant le débat d’entre deux tours, il va nous parler d’une chauve-souris ou bien nous faire un lâcher de salopes !" éructe-t-il.

Arrive ensuite Pierre Arditi qui commente le déplacement d'Anne Hidalgo a Jarnac pour rendre hommage à François Mitterrand. "Non mais c’est insupportable, c’est affligeant. Non mais au s’cours, je vais me réveiller. Trois mois avant l’élection, Hidalgo veut faire une primaire. Pourquoi pas un référendum sur les paroles de la Marseillaise. C’est consternant".

Enfin, Michel Houellebecq était présent pour faire la promotion de son dernier roman anéantir. L'écrivain, au meilleur de sa forme, confie attendre la prochaine recette de Cyril Lignac : "comme il n’y a rien à manger chez moi, j’allume le gaz et j’attends".