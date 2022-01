La chronique de Laurent Gerra du lundi 10 janvier

Les Français peinent à comprendre les restrictions sanitaires mises en place depuis le début de l’année. Faisons le point avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, imité par Laurent Gerra. Pouvons-nous donc oui ou non manger dans les trains ? "Si vous avez une petite faim, c’est interdit. Mais si c’est une grosse faim, c’est autorisé. Quelqu’un qui mange une pomme ou grignote des cacahuètes, c’est évident qu’il a une petite faim… Dans ce cas le contrôleur peut verbaliser. En revanche, s’il tombe sur un voyageur en train de manger un couscous royal, une raclette ou une choucroute aux trois saucisses, on peut parler de grosse faim, et le voyageur n’est pas verbalisé", détaille le ministre.

Le rappeur Gims a créé la polémique en demandant à ses fans de ne pas lui souhaiter la bonne année car c’était contraire à ses convictions religieuses musulmanes. Pour en parler, nous recevons Alain Finkielkraut. "J'ai pour habitude de ne parler que de ce que je connais. Dans la perspective de m’exprimer sur ce monsieur Gym, je me suis donc immergé dans ce que l’on a coutume d’appeler la culture rap", explique le philosophe.

"J’ai troqué mon pantalon en velours côtelé pour un yogging, ma veste en tweed pour un chandail à capuche, et mes mocassins pour des chaussures Nique Air qui sont d’ailleurs, je dois l’avouer, très confortables. Enfin, l’aiguille de mon transistor est passée de France Culture à Skyrock, regardez par vous-même, depuis j’ai les oreilles qui saignent", poursuit-il.