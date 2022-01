La chronique de Laurent Gerra du mercredi 12 janvier

Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour injure publique et diffamation envers Radio France. Le leader de la France Insoumise avait traité des journalistes de France Info de "menteurs" et "d’abrutis". "C’est du genre à mettre un genou à terre dès que la Taubira, elle se met à slamer. T’as qu’à les voir, ils sont blancs comme des bidets, tout tristes, tout tremblants… Ils sont anémiés, ces gens-là ! Ils feraient bien d’arrêter leur régime végan aux graines germées et de mordre dans un bon steak, ces pignoufs !" s'énerve-t-il.

Face aux divisions de la gauche, il semble de plus en plus évident que Christiane Taubira songe à se présenter à l'élection présidentielle. Une perspective qui a donné l’idée à Laurent Delahousse de lui consacrer un numéro spécial de son émission "Un jour, un destin". "Car tous, à gauche, savent que sous ses airs de Woopy Goldberg à vélo, Christiane est une baratineuse sans états d’âme. Une femme déterminée, à qui rien ne résiste, pas même Lionel Jospin. Une tueuse de sang froid bien décidée à faire perdre son camp, sans un regard, sans un regret. Sans un remord" tacle le présentateur.

Enfin, Pascal Praud cherche des témoignages : "J’ai pas fini… Toujours au sujet du virus, nous parlerons enfin du nouveau symptôme du variant Omicron, qui dans certains cas ferait mal aux oreilles… Faut-il isoler en priorité les auditeurs d’Yseult et Camélia Jordana ? J’attends vos appels au 32-10".