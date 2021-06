Le meilleur de Laurent Gerra avec Philippe de Villiers

publié le 06/06/2021 à 09:31

Philippe de Villiers n’a pas de mots assez durs pour qualifier la vidéo d’Emmanuel Macron avec les youtubeurs MacFly et Carlito.

"Il faut ce qu’il faut pour bouter hors du palais de l’Elysée ce pitre de la république, ce président du buzz et du clic à qui je foutrais bien une claque, de ma main gantée, tant il déshonore la fonction ! Je lui avais pourtant dit qu’il fallait habiter le corps du roi, mais ce jeune blanc-bec n’en a fait qu’à sa tête !", s'emporte-t-il.

"Calmez-vous, Philippe de Villiers… Cette vidéo du président avec MacFly et Carlito était pourtant assez amusante", tente d'apaiser Jade.

"Ça ne m’étonne guère qu’une fille de radio comme toi goûte à ces clowneries, à ces pantalonnades ! A propos de pantalon, as-tu vu le dénommé Carlito faire la roulade dans les jardins de l’Elysée ? C’est une honte ! Même Némo, le labrador de Macron Ier, roi des bouffons, a plus de dignité. J’ai même cru que le gueux MacFly allait lever la patte sur l’un des platanes élyséens !"

Mademoiselle Jade rappelle à Philippe de Villiers qu'il était "pourtant très proche d’Emmanuel Macron au début de son quinquennat". "C’était quand je l’emmenais sur mes terres du Puy-du-Fou assister à des courses de chars, admirer cracheurs de feu et fauconniers, frémir avec des combats homériques à l’épée et en cuissardes ! C’était autre chose que ces concours d’anecdotes numériques en tee-shirt et bonnet !", se défend Philippe de Villiers.

"Qu’aviez-vous conseillé à Emmanuel Macron à l’époque ?", demande Mademoiselle Jade. Réponse de l'intéressé : "Je lui avais dit qu’en tant que souverain, il allait devoir adopter une position de verticalité". Mais encore, se demande Mademoiselle Jade ? "Faut-il que je te fasse un dessin, fille de radio ? L’époux de la France éternelle se doit d’être bien droit, bien dur, bien vertical pour la trousser comme il se doit ! Et non pas se comporter comme un jeune puceau en s’astiquant avec d’autres jeunes boutonneux devant YouPorn… Ah ! J’arrête, je bande !"