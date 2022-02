La chronique de Laurent Gerra du jeudi 10 février

Depuis la parution du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, les Ehpad Orpea sont dans la tourmente. Un scandale qui a provoqué la chute libre de l'action du groupe, tandis que ses dirigeants nient les faits qui leur sont reprochés. "Je voudrais apporter un peu de nuance au débat. Tous les Ehpad ne sont pas des mouroirs où on maltraite les vieux, il y en a aussi des très bien", tient à préciser Alain Juppé.

L'ancien Premier ministre cite notamment l'exemple de "l'Ehpad du Conseil Constitutionnel (où) on s'occupe très bien de nous. Le personnel est gentil, on nous sert le thé, et il y a même des madeleines pour l'accompagner". Si mademoiselle Jade lui indique qu'il n'est pas possible de comparer cette institution à un Ehpad, "un lieu dans lequel on abandonne les vieux dont on ne sait plus quoi faire, vous appelez ça comment", lui demande-t-il alors.

La prochaine présidentielle crée des remous chez les Le Pen. Alors que Marion Maréchal, qui s'est montrée proche d'Éric Zemmour, a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas sa tante Marine Le Pen, le patriarche de la famille a tenté d'apaiser les tensions, sans résultat pour le moment. "Vous commencez à me courir sur le casque à pointe, toutes les deux. Avec vos chicaneries, vous allez finir par faire perdre le camp nation Heil", s'agace Jean-Marie Le Pen face à ce feuilleton familial.

Un peu plus tôt, Marine Le Pen avait demandé à son père d'inspecter "un truc qui me chatouille dans le dos". "Eh bien après une inspection minutieuse, n'est-ce pas, je suis en mesure de te dire que c'est un couteau que tu as planté dans le dos", a constaté Jean-Marie Le Pen.