La chronique de Laurent Gerra du vendredi 11 février

Jean-Luc Mélenchon veut organiser une "fête de la liberté". "Je donne rendez-vous à tous les Français pour ma grande fête contre les lois liberticides de Macron et sa clique" tonne-t-il. Le programme ? "On brûlera des cagettes, on se battra contre les CRS et Adrien Quatennens tiendra une buvette géante".

De nombreuses enquêtes montrent que le moral des jeunes est au plus bas. C'est pourquoi, le président de la République a demandé à Jean Castex de s'adresser à ces derniers pour leur "redonner confiance". "Salut les copains et salut les copines, est-ce que ça boume ?" entame le locataire de Matignon. Jean Castex a donc embauché un "jeune" qui lui a dit qu'il avait "le seum". "Ils n'ont plus que trois francs six sous pour s'acheter un blouson" regrette le Premier ministre.

Un nouveau rapport de Météo France pointe les effets durables du réchauffement climatique sur le climat. Le vulgarisateur scientifique Hubert Reeves explique que la planète se transforme en "cocotte en fonte comme celle de monsieur Calvi quand il fait son andouillette du dimanche".