Le meilleur de Laurent Gerra avec Olivier Véran et Jean Castex

publié le 30/01/2021 à 10:47

Olivier Véran, le ministre de la Santé a assuré que tous les Français pourront être vaccinés fin août. Pourtant, quelques heures plus tôt, devant le Sénat, il estimait qu’ils ne seraient que 15 millions à pouvoir être vaccinés d’ici l’été. Selon le Premier ministre Jean Castex "on n’est pas à 50 millions près !", avant d'ajouter que "la situation est sous contrôle".

Alors que les chiffres de l'épidémie ne sont guère rassurants, Olivier Véran est de plus en plus critiqué pour sa gestion des vaccins. Néanmoins, selon lui, la pénurie de vaccin est une bonne nouvelle car "les gens qui appellent les centres de vaccination tombent sur les musiques d’attente des répondeurs. Résultat : les "Quatre saisons" de Vivaldi viennent de détrôner le dernier album d’Aya Nakamura au hit-parade de la musique la plus écoutée en France. Vous pourriez me remercier.".