publié le 14/03/2020 à 10:00

Rions un peu. Surtout en ce moment, on en a bien besoin. L’épidémie du coronavirus inquiète au plus haut sommet de l’Etat. Emmanuel Macron est allé avec son épouse au théâtre pour inciter les Français à ne pas changer leurs habitudes.



- "Oh, c’était bien au théâtre ! J’ai adoré Pierre Mondy et Michel Roux."

- "Mais non, Brigitte, c’était Berleand et Demaison."

Mais ce inquiète beaucoup Emmanuel Macron, c'est la santé de son épouse.

- "Brigitte, à la maison de retraite les médecins m’ont dit que les personnes les plus sensibles au coronavirus sont les personnes âgées…"

- "Oui et alors ?"

- "Et ben alors… Tu veux pas mettre un masque ?"

- "Goujat, tu me traites de mémé c’est ça ?"

Même Line Renaud s'inquiète pour Brigitte Macron.

- « Alors Brigitte, c’est Line Renaud, ça va vous la petite santé ? (...) Surtout, si vous allez guincher au bal, n’oubliez pas de porter un masque… »



Dernière ligne droite des élections municipales

La campagne des élections municipales entre dans sa dernière ligne droite. Et nous recevons l’homme qui a provoqué la chute de Benjamin Griveaux : Piotr Pavlenski.

- "Il n'y a pas que Benjamin Griveaux à faire tomber. J'ai des vidéos sur d’autres candidats. J’ai une vidéo d’Anne hidalgo dans sa voiture, bloquée dans les embouteillages, qui crie ‘décale toi pu***n de vélo’. J’ai aussi une vidéo de Cédric Villani qui se trompe en faisant une soustraction."