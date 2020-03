publié le 12/03/2020 à 11:20

Depuis quelques jours, le gouvernement diffuse un spot radio en décrivant la conduite à tenir en cette période de contagion par le coronavirus. Avant de parvenir à la version, de nombreuses personnalités ont fait des essais. José Bové par exemple, a proposé d'apporter sa voix : "Information coronavirus, bon bah force est de constater que des petites bêtes essayent de nous faire tousser. Alors pour éviter ça, il faut adopter des gestes simples comme ne pas trop se laver les mains car la bestiole adore l'humidité, ne pas éternuez dans votre soupe, utiliser des mouchoirs pas trop pleins et ne pas les sucer le soir".

En tant qu'ancien président de la République, François Hollande a lui aussi enregistré sa version : "Alerte à Malibus. Mes chères compatriotes qui toussent, j'ai la solution pour vous protéger du virus chinois qui tue tout le monde et qui se propage par le regard. Surtout, ne vous affolez pas, il n'y a rien à craindre. Je m'en occupe personnellement. Ne sortez jamais sans casque de scooter et teignez-vous les cheveux avec un produit hydro-alcoolique et prenez votre température six fois par jour à l'heure des repas".

Philippe Martinez y est également allé de son message à l'attention des Français : "Bon dieu, bon dieu. En ce moment, il y a du coronavirus dans l'air et c'est encore un truc à Monsieur Philippe Édouard qu'il a inventé pour pas qu'on puisse faire la grève. Pour se protéger et protéger les autres du virus de la réforme des retraites, ne prenez aucune précaution. Embrassez les gens sur la bouche et éternuez sur le coude du voisin comme ça tout le monde est malade et ça bloque tout le pays".