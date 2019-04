La chronique de Laurent Gerra du 16 avril 2019

publié le 16/04/2019 à 10:02

Laurent Gerra a commencé par imiter Fabrice Luchini. " Victor Hugo a dit : "Il faut des monuments à la cité des hommes, autrement où serait la différence entre une ville et une fourmilière ?" Eh ben tu vois, la Jade, hier soir, la cité des hommes a perdu l’un des ses monuments et sans Notre-Dame, la ville ressemble encore un peu plus à une fourmilière".



Gérard Depardieu a lui aussi tenu à réagir à l'incendie de Notre-Dame de Paris. "J’suis tout triste. Encore un bout de France qui part en fumée. Et c’est pas du Victor Hugo mise en scène par Josée Dayan, c’est pas non plus du Luc Plamondon avec des québécois qui braillent, c’est pour de vrai…"

De leur côté, les frères Bogdanoff ont commenté la première image d'un trou noir situé au centre de la galaxie M87. "Dis à la droïde que ce trou noir est tellement massif qu’il aspire tout ce qui passe près de son centre, comme un sani-broyeur", dit Igor. "Je te confirme que l’autre jour en faisant le ménage dans notre vaisseau, je me suis fait aspirer le menton par le trou noir des toilettes", rétorque Grichka.