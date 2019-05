La chronique de Laurent Gerra du 29 mai 2019

et Jade

publié le 29/05/2019 à 10:10

Le ton monte de façon préoccupante entre Donald Trump et Hassan Rohani, le président iranien, explique Jade. On fait le point sur ces nouvelles tensions diplomatiques avec le chef des armées américaines, John Rambo.



"Bonjour. Ben le point il est vite fait. Comme l’a dit Donald dans son dernier tweet : 'Si l’Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l’Iran", avance John Rambo, imité par l’humoriste. "Vous n’allez tout de même pas bombarder l’Iran", interroge Jade. "Et pourquoi pas ?", lui rétorque John Rambo.

Laurent Gerra a aussi imité Patrick Sébastien dans l'émission Couillon de culture. Quelques mois après Pendez les blancs, le rappeur Nick Conrad créé de nouveau la polémique avec son titre Doux pays, dans lequel il affirme "baiser la France". "Est-il allé trop loin ?", demande Jade.

"Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couillon de culture qui va essayer de répondre à la question 'Le rap français va-t-il trop loin ?' Pour en parler je reçois une belle brochette d’intellos qu’en ont dans la pastèque : Christine Angot, Alain Finkielkraut, Monsieur Finkelkraut !, le rappeur Kaaris Le Marchand et Benoît Hamon", explique Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra.