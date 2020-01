publié le 22/01/2020 à 10:42

Un mystérieux virus est actuellement en train de se propager en Chine. Une situation alarmante sur laquelle l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin donne son avis : "Il ne faut absolument pas craindre son arrivée en France. Je tiens à rassurer les auditeurs, ne craignez rien". Malgré plusieurs éternuements prononcés, il affirme, imité par Laurent Gerra, que "ce n'est rien de grave" puisqu’il "revient de Chine pour fêter le Nouvel an chinois".

Mal en point, Jean-Pierre Raffarin peine à reprendre sa voix, poursuit les éternuements et semble en réalité avoir lui-même attrapé le virus avant de le propager auprès de mademoiselle Jade.

Gérard Depardieu n'en peut plus de la France et le fait savoir : "C'est quoi ce pays où on stigmatise, où on fait des listes ?" après la publication par Santé Publique France du classement des régions les plus consommatrices d'alcool. Placée en tête de cette liste, l'Occitanie reçoit les éloges de l'acteur français : "Et bah je dis braaaavo les Occitans. Première place du podium, médaille d'or, champions du monde, ça s'arrose".

Fabrice Luchini a de nouveau fait parler l'étendue de sa culture générale sur le plateau de mademoiselle Jade en citant Philippe Muret. Le philosophe a dit : "L'art contemporain est méchant comme un enfant peut l'être dans la mesure où il réclame en même temps le droit aux biberons, les subventions et le droit aux coups de pied, c'est-à-dire l'anéantissement de la beauté". Une déclaration qui permet de savoir que "les artistes sont attirés par les saucisses", selon l'acteur.