La chronique de Laurent Gerra du 12 janvier 2021

publié le 12/01/2021 à 10:13

Cette nouvelle année politique qui commence sera marquée par les élections régionales qui se dérouleront en juin prochain. Déjà sur la piste de départ, la France Insoumise entend bien se faire entendre. "Bonne année, Madame. Pour 2021, je vous souhaite de rallumer les soleils, les étoiles et le bonheur !", lance François Ruffin. Ce sont les vœux que vous avez formulés sur Tweeter, n'est-ce pas ? "C'est ça. Je me suis bien appliqué et j'ai aussi fait un joli dessin", lance le député insoumis. C'est un feu d’artifice ? "Non, c’est l’Élysée qui brûle avec Macron qui saute par la fenêtre", rétorque-t-il.

"Bonne année, bonne santé gnagnagna… Mais qu’est-ce qu’il fout là encore, Ruffin ?", lance Jean-Luc Mélenchon. "On s’en fout de 2021 ! Nous, c’qu’on veut à la France Insoumise, c’est 2022 tout d’suite !", explique-t-il. J'oubliais que vous aviez déjà débuté votre campagne présidentielle de 2022... "Et alors, ça t’défrise si j’suis en avance sur mon temps ? Quand je s’rai président, je donnerai mon avis sur tout et tu feras moins ta maline", répond le chef du parti.

Alors que le gouvernement a reporté la réouverture des cinémas, des théâtres et des salles de concerts initialement prévue le 7 janvier, Patrick Bruel va devoir patienter encore un peu avant de retrouver votre public.

"Ah non c’est horrible ! J’avais tout prévu pour remonter sur scène en janvier, regarde, je me suis même fait une nouvelle couleur… T’as vu ? C’est du brun 'encre de seiche', c’est le coiffeur de François Hollande qui me la faite… C’est beau hein ?", s'interroge le chanteur.

"J’en ai marre de faire des live en robe de chambre devant ma webcam, je peux plus attendre… Enfin si moi je peux… Mais mon public, je peux pas le laisser comme ça sans lui faire l’amour avec ma voix. J’ai donc décidé de me reconvertir (...) dans le dernier domaine où on peut encore s’adresser au public, c’est-à-dire les médias", poursuit l'artiste.