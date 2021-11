Le meilleur de Laurent Gerra avec Guy Lux

Les maires écologistes sont de plus en plus contestés, leurs prises de positions et décisions s’avérant souvent étonnantes. Pour faire un tour d'horizon de ces mairies, un Intervilles a été organisé, présenté par Guy Lux. "De Strasbourg à Bordeaux, de Lyon à Poitiers, on va bien se marrer", annonce-t-il.

Cependant, de nombreuses épreuves ont dû être annulées, notamment l'épreuve du sapin de Noël à Bordeaux, celle de la balle aux prisonniers à Lyon car "les jeux de ballon sont trop genrés" ou encore l'épreuve aérienne à Poitiers puisque le secteur, trop polluant, "ne devrait plus faire partie des rêves des enfants".

"Eh ben dis donc, ça doit être sympa, le réveillon chez les écolos : pas de sapin pour éviter les arbres morts et pas de citron sur les huitres pour éviter la souffrance animale", commente l'animateur qui n'était "pas venu ici pour beurrer les biscottes".