Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Apathie et Jean-Pierre Pernaut

Dans son émission Les Experts Aphatie, Jean-Michel Aphatie veut de "la confrontation sans concessions et sans langue de bois, avec celles et ceux qui n’ont pas peur d’affronter un journaliste aguerri et déontologiquement irréprochable".

Accusé par son invitée Anne Hidalgo de vouloir une nouvelle fois "parler de ce guignol d'Éric Zemmour", le journaliste fustige "un procès d’intention caractérisé" puisqu’il comptait l'interroger sur son "discours dont on dit qu’il se radicalise pour essayer de conjurer les mauvais sondages". Au cours de cette interview, "la déontologie la plus élémentaire" l'a "contraint à demander où sont tous ces soutiens" dont "gargarise" la candidate de la gauche à l'élection présidentielle.

Pendant ce temps-là, la COP26 de Glasgow va s’achever sur un bilan que beaucoup jugent insuffisant. Pour voir comment ces questions de changement climatique sont abordées dans nos campagnes, Jean-Pierre Pernaut nous emmène "dans nos régions, ces belles régions que nous aimons tant".

"Direction, Sainte-Verrue-sur-le-Cul en Vendée, un petit bourg qui est menacé chaque hiver par la montée de sa rivière, le Cul". Le maire de cette commune a décidé de bâtir "une digue de 40 kilomètres de long sur le Cul, qui ira de Nantes à Montaigu". Le journaliste en profite pour faire un petit détour par le "Parc Naturel des Cagoles, dans la Drôme provençale", la voix Gréta Tongs-Vertes" où la voix de "Gréta Tongs-Vertes s’élève pour tirer la sonnette l’alarme".