La chronique de Laurent Gerra du jeudi 7 novembre 2019

publié le 07/11/2019 à 09:46

Il y a presque 30 ans, le mur de Berlin tombait, un moment historique. L'occasion de se plonger dans l'Histoire pour comprendre les réactions des dirigeants de l'époque comme François Mitterrand, qui assure : "C'est un événement important mais qui ne me surprend pas (...) Le bicentenaire de la Révolution française est plus important." Le commissaire Navarro faisait aussi son apparition sur nos écrans. "On est loin de la retraite à 60 ans et des 35 heures du programme commun de Mitterrand, j'y suis jusqu’à encore 82 ans pour mener des enquêtes."

Puis Fabrice Lucchini arrive en studio, avec quelques bouteilles : "Ce n'est pas pour tout de suite, Yves Calvi va chanter du Tino Rossi sinon", prévient-il. Il partage ses découvertes : le vin se déguste désormais autrement - toujours avec modération. "On ne va plus boire dans un bar mais on investit un lieu où la vigne a des accents rock, rap ou électroniques", commente l'acteur, jusqu'à découvrir un vin "biodynamique sans souffre, comme un cri de colère contre le système."

Et pour finir c'est Pascal Praud, qui vient présenter le sujet de son émission les auditeurs ont la parole sur RTL, consacrée au 11 novembre. "Les Poilus ont-ils été remplacés par les barbus en France. Existe-t-il un grand remplacement pileux ?" Mais aussi d'autres interrogations cruciales comme de savoir si "la lumière du frigo est-elle vraiment éteinte quand on le referme ?"