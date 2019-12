Le meilleur de Laurent Gerra avec Christian Jacob et les Deschiens

Christian Jacob, récemment élu à la tête du parti Les Républicains, ne semble pas profiter du climat de grogne sociale qui règne actuellement, avec notamment la réforme des retraites. "On va s'opposer à quoi ? À ce qu'on aurait rêvé de faire à la place de Macron ? Non mais s'il vous plaît. Et puis, pour aller à la guerre faut une armée, pas une équipe de bras cassés", réagit le député le nouveau chef de la droite.

Toute la France est touchée par le fameux "jeudi noir" lié à la grave générale, même les Deschiens. "Je suis pas un syndicaliste ou je sais pas. Même les cocos, ils me cassent les pieds", râle Bruno Lochet, dans ce 3615 code "qui n'en veut" spécial grève. Des propos qui ne semblent pas convenir à François Morel, ce dernier est persuadé que son ami est un "agitateur, un manifestant, un révolutionnaire à moustache", comme "Philippe Martinez".