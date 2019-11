La chronique de Laurent Gerra du jeudi 28 novembre 2019

publié le 28/11/2019 à 09:57

Selon Philippe Martinez, la grève du 5 décembre s'annonce très suivie. Pour en parler Guillaume Durand reçoit le secrétaire général de la CGT, "sosie officiel de Super Mario" dans son émission. "Le message est clair, vous êtes déterminé à bloquer la, comment dirais-je, France. Pour ne pas faire chier, finalement, les Français espérons que ça ne dure pas jusqu'aux fêtes de fin d'année, parce que j'ai pris mes billets pour l'île Maurice et ça me ferait, comment dirais-je, bien chier de rester à Paris pour, comment dirais-je, Noël", lui dit le journaliste.



Emmanuel Macron cherche à gommer son image de "président des élites". Pour cela, il étudie la possibilité de participer à de grandes émissions populaires. Nous nous sommes procuré les premiers extraits confidentiels de son passage dans Vivement dimanche prochain. "Bonjour Michel Drucker, c'est dangereux votre émission avec tous ces retraités dans le public qui voulaient me tirer les oreilles", commence le chef d'État. C'est pas gagné.

Autre possibilité pour adoucir l'image du président, organiser l'élection de miss Élysée 2019, présentée comme il se doit par Jean-Pierre Foucault. Malheureusement il n'y a qu'une seule candidate cette année. Elle nous vient du Touquet, et se prénomme Brigitte ...

Plus classique, le couple présidentiel pourrait également participer à l'émission très branchée Quotidien. "Bonsoir Yann Barthès, j'aime bien vos journalistes impertinents tous pareils", dit Emmanuel Macron, à peine entré sur le plateau. "Humhumhum", lui répond l'animateur onomatopesque.

Finalement, le show télévisuel le plus adapté à notre président aurait été sans aucun doute la Chance aux chansons, rebaptisée pour l'occasion, la Chance aux Macron. Pascal Sevran, ravi d'être à l'Élysée, a amené un invité de marque : l'accordéoniste bien connu des Français, Valéry Giscard d'Estaing. "Ça va péter, allez, allez, allez/ Macron veut nous ruiner/ Ça va chauffer/ On se fera pas plumer" nous chante-t-il.

Jack Lang et Stéphane Bern se divisent sur le sort de Louis-Ferdinand Céline. "Le patrimoine c'est moi. Que ce monsieur s'occupe de faire son couscous à l'Institut du monde arabe et qu'il ne vienne pas marcher avec ses babouches sur mes plates-bandes", lance l'animateur."Je vais lui en mettre plein la vue Barnabu", lui rétorque violemment l'ancien ministre.