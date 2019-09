La chronique de Laurent Gerra du 11 septembre 2019

publié le 11/09/2019 à 09:48

La suppression de la taxe d’habitation a été repoussée à l’année 2022. Afin de nous expliquer les raisons de ce retard annoncé, Michel Chevalet est venu accompagné d'une carotte et d'un âne. Après une démonstration pratique, la conclusion est sans appel : "il n’y a aucune différence entre un âne et un électeur de la République en marche".

Julie Gayet est à la télévision dans la série "Soupçon". La performance de l'actrice semble émerveiller son compagnon, François Hollande. "Ma Juju, c’est une vraie star de cinoche. Et avec Bibi, elle à qui causer. On forme le nouveau couple glamour : on n’est pas loin de faire la une de Cinémonde ! Juju et moi, ça sonne aussi bien que Gabin et Dietrich, Bebel et Ursula Andress, Delon et Romy Schneider", a déclaré l'ancien président, tout en modestie.

Alors que les journées du patrimoine commencent ce week-end, Jack Lang a, comme d'habitude, son mot à dire sur le sujet. Surtout que l'ancien ministre ne semble pas porté dans cœur son remplaçant rue Valois. "Avec sa tête d‘officier allemand dans un film sur le débarquement, ce Riester restera dans l’histoire comme le plus mauvais d’entre tous mes successeurs ministres, battant même Aurélie Filipetti, Françoise Nyssen et Philippe Douste-Blazy", nous dit Jack Lang.

La mise en place du prélèvement à la source suscite des interrogations chez les contribuables. Les centres d’impôts sont pris d’assaut un peu partout en France, y compris en Provence où l’on retrouve les héros de notre saga "Macron des sources". Dans cet épisode, Papet apprend à Ugolin cette nouvelle manière de payer ses impôts : "Jobastre que tu es ! À cause de ton Macron, dans le vallon des Darmanin, Pique-Boufigue, il te demande même plus ton avis : il te prélève à la source, Ugolin !"