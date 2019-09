La chronique de Laurent Gerra du 12 septembre 2019

publié le 12/09/2019 à 09:45

L’Obs a publié la semaine dernière un dossier sur l’amour après 60 ans. On y apprend que, de plus en plus de seniors refont leur vie, fréquentent les sites de rencontres ou même découvrent de nouvelles pratiques sexuelles. Une information qui ne laisse pas insensible Valéry Giscard d'Estaing : "Ces histoires olé olé sur les matures qui vont encore au radada, ça me fait quelque chose", nous dit l'ancien président de la République. Juste d'avant d'expliquer son slogan de 74.

Thierry Ardisson se sent un peu moins concerné par le sujet : "Je n’ai pas 70 ans, j’ai 45 ans, en tout cas, c’est ce que j’ai fait croire à ma femme Audrey Crespo-Mama, Audrey Crespo-Rara, Audrey Crespo-Mara."

L'amour après 60 ans inspire Alain Souchon. "On prend un p’tit viagra, on boit une petite verveine, on éteint la lumière et on fait des petites folies au lit", nous raconte le sympathique chanteur.

Michel Drucker a aussi son mot à dire. Celui qu'on appelle "le Schwarzendruker du plumard" à ses petites habitudes : "Je fais ça sur le canapé rouge. Elles me disent toutes 'vivement dimanche prochain'. Magnifique."

Alain Juppé est en pleine rupture sentimentale. "Je réalise que ma Bordeaux est en train de refaire sa vie avec un autre… Oh putain… Quand je pense que je l’ai laissée pour le Conseil Constitutionnel", l'amour c'est aussi ça...

Trop de délicatesse tue la délicatesse, heureusement Dominique Strauss-Kahn vient rééquilibrer les débats. "Je vais employer une métaphore jardinière. Voyez-vous, après 60 ans, l’homme est comme le poireau : la tête blanche mais la queue verte", l'ancien patron du FMI semble toujours aussi élégant.