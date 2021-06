Laurent Gerra : Jean-Marie Le Pen et Pascal Praud au menu du mercredi 23 juin

Ce mercredi 23 juin, Mlle Jade interroge un Jean-Marie Le Pen plus vrai que nature, imité par Laurent Gerra. La figure historique du Front national s'est mis au russe : "Il a bien fallu que j'usa de mes relations russo-bolchévico-popov pour me procurer le vaccin Spoutnik", explique-t-il, après avoir décrit Vladimir Poutine comme un "sympathique garçon, bien qu'un peu mollasson [...] qui est un ami de Marine, même si elle s'en défend".

La chaîne CNEWS a été mise en demeure par le CSA parce qu'elle donnait trop la parole au Rassemblement national. On retrouve Pascal Praud imité par Laurent Gerra, qui s'apprête à présenter le dernier numéro de son émission L'Heure des Crocs, "l'émission qui plante ses canines dans le postérieur des bobos". Laurent Joffrin est bâillonné : "Ne vous inquiétez pas, vous pourrez enlever votre bâillon cet été, ce sera plus pratique pour manger des huîtres sur l'île de Ré avec vos amis de la gauche caviar", soutient Pascal Praud. Il reçoit aussi Charlotte d'Ornellas, qui part à Lourdes pour le pèlerinage, et Alain Finkielkraut, qui va écrire un nouveau livre "dénonçant l'état du monde". Nadine Morano est aussi présente, plus que jamais à l'aise sur le plateau.

Enfin, la saga provençale "Macron des Sources" conclut la chronique, et critique "les gens de la ville" qui boivent du rosé de Leonardo Di Caprio.