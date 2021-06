Laurent Gerra : Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen au menu du vendredi 25 juin

Pour apporter toutes les analyses nécessaires au débat du jour "pour ou contre le string", Philippe de Villiers était présent en studio. Pour le politicien imité par Laurent Gerra, si le string a été inventé pour dissimuler "la marque de la culotte sous les pantalons", il est utilisé n'importe où et n'importe quand : "Ce n'est pas qu'à Copacabana ou sur la Grande Motte, j'ai vu une mère de famille en porter un en Vendée, dont l'abricot était à peine dissimulé... Et tout ça, sous les yeux des hommes et leur fameux rouleaux de pièces de 5 francs."

Présent également pour donner son avis, Jean-Marie Le Pen a souhaité relativiser, par la voix de l'imitateur : "Je ne vois pas le string d'un air approbateur. C'était la mode dans les années 50, lorsque j'étais jeune étudiant et que je fréquentais les salles de strip-tease... Je ne peux pas m'en souvenir sans éprouver une vive émotion car c'est dans l'un de ces établissements que j'ai fait la connaissance de Rasemotte, l'un des mes plus fidèles amis qui allait devenir le parrain de Marine."