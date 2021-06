Le meilleur de Laurent Gerra avec Alain Souchon et Benjamin Castaldi

Les concerts reprennent enfin mais dans des règles strictes. Jeudi et vendredi, Alain Souchon était au Palais des Sports à Paris. L'occasion pour le chanteur de revenir sur la crise sanitaire après des mois sans concerts et de s'adresser à son public : "C’est sympa le passe sanitaire… Pensez à amener votre carte Vitale… Et puis si vous avez une ou deux coloscopies qui trainent, n’hésitez pas…Mes prochains concerts, je vais les organiser à Bichat ce sera plus simple. J’adapterai mes chansons : Allô Véran, bobo, Véran qu’est-ce que t’as fait à mon boulot".

La saison des barbecues approche à grands pas et Benjamin Castaldi s'est livré sur l'histoire toute particulière que sa famille entretient avec les grillades : "Mon papi il aimait bien sortir sa saucisse et il embrochait beaucoup à Hollywood ! Quand il rentrait avec sa chipolata entre les jambes, ma mamie cocu la mettait sur le grill... Côté régime, ce n'était pas facile, car les carottes râpées, lorsqu'on les met sur le grill, ça éteint les braises !".