Le journal de 8h : une prison inondée dans le Loiret, les détenus évacués

publié le 31/05/2016 à 09:00

La moitié Nord de la France est sous les eaux. À Saran, le sous-sol de la prison a été inondé, avec 1, 80 mètre d'eau. Il n'y a plus de chauffage ni d'électricité. Les 230 détenus ont du être transférés de la maison d'arrêt n°2 vers le bâtiment n°1 de la centrale. 23 départements sont toujours concernés par une vigilance orange "pluie-inondation" de Météo France, ce mardi 31 mai, en raison de la persistance de l'épisode pluvieux qui a débuté lundi 30 mai. Les routes sont coupées, les transports scolaires sont paralysés.



Dans l'Est, en Meurthe-et-Moselle, tout un hôtel a du être évacué en pleine nuit, en raison du débordement de la rivière Woigot. Les pompiers ont préféré faire évacuer tout l'établissement. Pour l’heure, il n'y a pas de victime a déplorer depuis le début des intempéries. Le mois de mai est un record en terme de précipitations et cela serait lié à l'absence anticyclone des Açores.

À écouter également dans ce journal

- C'est un article de la loi de modernisation de la justice 21e siècle qui est passé inaperçu. Les policiers pourront désormais se servir des données enregistrées dans l'ordinateur de bord des véhicules pour repérer des infractions et dresser des PV. Vitesse, direction, freinage... Les autorités pourront se servir de toutes les données embarquées. Le principe est le même que celui d'une boite noire.

- Loi Travail : la mobilisation des chauffeurs contre le texte continue. À Rouen, des barrages routiers mis en place à l'initiative de la CGT, paralysent la ville.



- Au micro RTL, ce mardi 31 mai, Myriam El Khomri a réaffirmé sa volonté de maintenir l'article 2, pourtant très contesté, dans la loi Travail. "C'est un article essentiel" a t-elle justifié.



- Une grève illimitée à la SNCF débute mardi 31 mai au soir à l'initiative des trois premiers syndicats cheminots.



- Le ministère de l’Éducation nationale ouvre, mercredi 1er juin, des négociations avec les organisations syndicales sur de nouvelles mesures de revalorisation salariale et d'avancement de carrière des enseignants. Une mesure censée, notamment, relancer l’attractivité de la profession et qui devrait coûter 1 milliard d'euro d'ici 2020.



- Un manifestant a été blessé par un projectile lancé par un policier jeudi 26 mai en marge de la manifestation contre la loi Travail. D'après de nombreux témoignages, le jeune homme de 28 ans, Romain, aurait été touché à la tête par une grenade lancée par un CRS. Il est toujours hospitalisé et souffre d'un œdème cérébral. Jacques Toubon, défenseur des droits a annoncé l'ouverture d'une enquête.



- L’équipe de France semble en difficultés pour le début de l'Euro après le match fastidieux contre le Cameroun, lundi 30 mai. Pour Bixente Lizarazu, la faiblesse de la défense des Bleus est inquiétante : "On ne peut pas avoir de l'ambition en prenant autant de buts. Une nouvelle combinaison a été tentée en défense par Didier Deschamps mais on sent que cela manque d'automatisme."