publié le 31/05/2016 à 02:21

À onze jours du match d'ouverture de l'Euro 2016, lors duquel la France affrontera la Roumanie, les Bleus se sont rassurés face au Cameroun. Lundi 30 mai, l'Équipe de France a arraché la victoire en match de préparation face aux Lions indomptables (3-2), à Nantes. Privé de Raphaël Varane, Mamadou Sakho et Jérémy Mathieu en défense, Didier Deschamps a titularisé Adil Rami aux côtés de Laurent Koscielny, au détriment d'Eliaquim Mangala. Une charnière défensive qui a plié par deux fois ce soir et qui suscite quelques interrogations.



"On peut toujours tout améliorer. C'est le premier match que jouaient Adil Rami et Laurent Koscielny ensemble depuis longtemps et on a eu en face de la qualité. Qu'il y ait des erreurs, ça semble logique", a déclaré après le match le sélectionneur, qui ne s'attendait pas à une "copie parfaite".

Pour le vainqueur de la Coupe du monde 98, l'essentiel est de "marquer un but de plus que l'adversaire". L'ancien international a d'ailleurs trouvé des motifs de satisfaction après la prestation de son équipe. "Techniquement, on peut améliorer certaines choses mais l'état d'esprit est là. Même si on n'a pas eu de matches de compétition, à chaque fois que l'adversaire revient et qu'il faut mettre un coup d'accélérateur, on le met", s'est-il félicité.