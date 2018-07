Le journal de 8h : un anniversaire tourne au drame au parc Monceau

publié le 29/05/2016 à 09:02

Alors que Météo France avait placé 19 départements en vigilance orange aux orages samedi 28 mai, 11 personnes, dont 8 enfants, ont été foudroyées alors qu'ils étaient présents au parc Monceau, dans le 8e arrondissement de la capitale. Le groupe qui était en train de fêter un anniversaire lorsque l’orage les a surpris peu avant 16h samedi. Les enfants et les adultes qui les accompagnaient se sont alors réfugiés sous un arbre, qui a été frappé par la foudre.



Un pompier en civil qui se trouvait à côté du drame est rapidement venu sur place pour intervenir. "J’ai vu qu’un des enfant était en arrêt cardiaque. Je lui fait un massage cardiaque et de la ventilation artificielle", explique-t-il, "N’importe quelle personne aurait pu le faire à condition d’avoir reçu une formation". Cet enfant, grièvement blessé, était toujours hospitalisé dans un état critique dimanche 29 mai.

À écouter également dans ce journal

- La pénurie d’essence s’est largement atténuée pendant le week-end alors que la majorité des stations-services ont été réapprovisionnée après la rencontre entre Manuel Valls et les acteurs du secteur pétrolier. La situation pourrait à nouveau changer à partir du 30 mai alors que nouvelles actions sont prévues dans la cadre du mouvement de contestation de la loi Travail.



- François Hollande et Angela Merkel seront présents à l'ossuaire de Douaumont (Meuse) pour marquer le centenaire de la bataille de Verdun.



- En désaccord avec les propos de Robert Ménard, qui ne souhaite pas que son mouvement politique soit un "marchepied" pour le Front national, Marion Maréchal-Le Pen a quitté avec fracas le meeting politique organisé par le marie de Béziers, en qualifiant cette sortie "d’erreur politique".



- 73% des Français redoutent un attentat pendant l’Euro 2016 selon un sondage Odoxa, réalisé pour RTL et Winamax. Sept mois après les attentats du 13 novembre qui ont visé le Stade de France, un Français sur cinq dit avoir de fortes craintes qu'un attentat se produise quand 53% le craignent "un peu".



- Jo-Wilfried Tsonga a été contraint à l'abandon alors qu'il menait 5-2 dans le premier set face à Ernests Gulbis, au troisième tour du tournoi. Richard Gasquet, le dernier espoir français en course dans le tournoi, va affronter le Japonnais Kei Nishikori dimanche 29 mai.



- Comme en 2014 à Lisbonne, le Real Madrid a remporté la finale de Ligue des Champions face à son voisin de l'Atlético, aux tirs au but (5-3), à Milan. Les deux clubs ont été jusqu’au bout des prolongations après un match nul (1-1) dans le temps réglementaire. Pour Zinédine Zidane, c'est une première consécration en tant qu'entraîneur.