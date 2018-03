et Ludovic Galtier

À moins de douze jours de la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016, qui débutera avec une première confrontation des Bleus face à la Roumanie, les Français sont inquiets. Notre sondage Odoxa, réalisé pour RTL et Winamax, révèle que 73% d'entre eux redoutent un attentat pendant la compétition qui s'étalera entre le 10 juin et le 10 juillet dans les stades de 10 villes de France, telles que Saint-Denis, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne ou Marseille. Sept mois après les attentats du 13 novembre qui ont visé le Stade de France, un Français sur cinq dit avoir de fortes craintes qu'un attentat se produise quand 53% le craignent "un peu".



Une semaine après les dysfonctionnements constatés lors de la finale de la Coupe de France au stade de France, une majorité de Français (62%) estime pourtant que les stades seront bien sécurisés. Selon Émile Leclerc, directeur d'études à Odoxa, c'est dans "un "contexte anxiogène" que se disputera la compétition qui verra s'affronter 24 équipes nationales au cours de 51 rencontres.

À en croire les chiffres de ce sondage, l'ambiance de l'Euro 2016 ne ressemblera en rien à celle de la Coupe du monde 1998, à l'issue de laquelle les Bleus avaient décroché le titre de champion du monde. "Les Français sont plus nombreux à anticiper un climat sécuritaire et inquiétant (59%) plutôt que festif et joyeux", conclut l'analyste.

Sondage réalisé par Internet les 26 et 27 mai 2016, selon la méthode des quotas, sur un échantillon de 1.018 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

