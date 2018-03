publié le 29/05/2016 à 05:50

Le scandale n'en finit plus d'agiter Hollywood. Quelques jours seulement après l'annonce du divorce des deux stars pour "différends irréconciliables", la nature de la séparation entre Amber Heard et Johnny Depp prend un tour bien plus sordide. L'actrice, qui accuse Johnny Depp de violences conjugales est arrivée au tribunal de Los Angeles vendredi 27 mai avec des bleus au visage. Elle a réclamé le divorce et obtenu des autorités une ordonnance restrictive contre l'acteur, lui interdisant de l'approcher à moins de 100 mètres. Si pour le moment, le comédien de 52 ans n'a pas été inquiété par la police, la jeune femme a donné une version des faits, qui, si elle est vérifiée, pourrait s’avérer accablante pour celui qui a été le chouchou d'Hollywood.



Amber Heard dit avoir subi durant ses 15 mois de mariage des actes répétés de violences domestiques et explique pouvoir en livrer les preuves. Amber Heard a d’ailleurs apporté des photos lors de son audience au tribunal. "Johnny était souvent paranoïaque et son agressivité envers moi était effrayante", a-t-elle assuré."J'ai enduré la violence psychologique, verbale et physique excessive de Johnny, ce qui incluait la colère, les humiliations et les menaces dès que je remettais en cause son autorité ou que j'étais en désaccord avec lui" a expliqué Amber Heard. Elle affirme notamment que Johnny Depp aurait fracassé plusieurs objets dans son appartement le 21 mai, emporté par la colère, comme le rapporte le Daily Beast.

Alors qu'elle était en conversation avec une amie, l'acteur lui aurait frappé le visage avec son iPhone. "Johnny arraché le téléphone portable de ma main et a commencé a hurler des injures et des insultes à iO (iO Tillett Wright, ndlr). Johnny a alors saisi le téléphone, et me l'a jeté avec force au visage." Malgré ce témoignage, certaines sources interrogées par le site people TMZ, remettent en cause la version donnée par Amber Heard en pointant notamment l'absence de rapport de police sur des faits de violence.

