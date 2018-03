publié le 28/05/2016 à 14:24

Marion Maréchal Le Pen a quitté plus tôt que prévu Béziers en claquant la porte. Robert Ménard, le maire d'extrême droite, a voulu réunir tous ceux qui ne se retrouvent pas dans le Front national ou chez les Républicains. Mais ce qui devait être une joyeuse passerelle entre le FN et les Républicains vient d'exploser samedi 28 mai au matin.



Robert Ménard, élu avec le soutien des frontistes, est sans doute allé un peu trop loin. Il envisage en effet de ne pas soutenir Marine Le Pen en 2017. "Si on élabore, avec les 2.000 personnes qui sont là, un certain nombre de propositions, qu'on les soumet à un certain nombre des gens et qu'une personne vous dit qu'elle ne veut pas en entendre parler, vous n'allez pas à appeler à voter pour elle. Et même si vous n'avez pas appelé à voter pour personne, vous n'allez pas mettre son nom dans l'urne au moment de la présidentielle", a-t-il lancé dans une explication approximative.

Une déclaration qui a en tout cas fait bondir Marion Maréchal Le Pen, qui s'entend bien avec cette droite "hors les murs", mais veut rester loyale à l'égard de sa tante. "On considère qu'il y a un certain nombre de déclarations qui sont pour le moins maladroites. C'est censé être un moment de partage d'idées, de débats, de passerelles...". La situation se complique donc pour Robert Ménard, qui a vu quelque dizaines de manifestants hostiles à son rassemblement des droites.