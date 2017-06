Alexis Corbière s'interroge sur "l'utilité" du Congrès à Versailles

publié le 29/06/2017 à 22:51

Jean-Luc Mélenchon annoncé ce jeudi 29 juin que les députés de la France Insoumise ne se rendraient pas à Versailles pour écouter le discours d'Emmanuel Macron. Le groupe parlementaire FI rejoint donc la décision de deux députés UDI, Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier, qui avaient annoncé dès mercredi qu'ils n'iraient pas à la réunion de l'Assemblée et du Sénat en Congrès pour écouter le chef de l'État.



"On se demande qu’elle est l’utilité de cette journée, le lendemain le Premier ministre s’exprimera devant l’Assemblée nationale, ça nous semblait suffisant", explique le député (FI) Alexis Corbière. Le président de la République a en effet convié l'ensemble des parlementaires à un Congrès exceptionnel le 3 juillet prochain, à la veille du discours de politique générale prononcée traditionnellement par le Premier ministre. Pour le député de Seine-Saint-Denis, il s’agit avant tout d’une "journée symbolique pour exacerber un peu plus cette présidence monarchique".

"Je rappelle accessoirement que ça va coûter fort cher au contribuable", souligne le ténor des Insoumis, en assurant au passage qu’il ne dispose pas de bureau à l’Assemblée nationale. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé qu’il ne se plierait à la traditionnelle interview du 14 juillet après son intervention devant le Congrès, Alexis Corbière y voit un complexe de supériorité.