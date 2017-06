STX, symbole de la désindustrialisation française

et Loïc Farge

publié le 01/06/2017 à 07:27

Le chantier de Saint-Nazaire va connaître son troisième propriétaire en moins de dix ans. Il est encore aujourd'hui la propriété du Coréen STX. Après une escale sans gloire en Asie, il doit théoriquement passer sous pavillon du numéro un européen du secteur, l'Italien Fincantieri. C'est un chantier réputé : il est le seul, avec Saint-Nazaire, capable de faire voguer les nouveaux monstres des mers destinés aux croisières. Avec 19.200 personnes, il a deux fois plus d’envergure que les anciens chantiers de l’Atlantique. L'objectif affiché par le repreneur italien est la constitution d'un Airbus de la navale.



Saint-Nazaire est une installation industrielle qui marche bien. Pourquoi la vendre ? Parce que son propriétaire actuel, le Coréen STX, est en faillite. L'État ne possède que 33% du capital. C'est suffisant pour bloquer toute opération hostile, mais insuffisant pour jouer au patron. Sur le fond, ce qui peut paraître choquant c'est la modicité du prix d'achat : cet outil a 12 milliards d'euros de commandes ferme, un plan de travail complet pour ses 7.600 collaborateurs jusqu'en 2026, une technologie de pointe. Ce paquet cadeau ne vaut que 80 millions d'euros. Et ce qui est encore plus troublant, c'est l'absence de tout candidat tricolore à la reprise.

En fait ce dossier nous renvoie à nos faiblesses structurelles : nous n'avons plus de grandes entreprises capables de prendre en main une société de ce gabarit, ni de banques suffisamment culottées pour financer ses développements.